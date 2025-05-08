Подросток ударил сверстника ножом во время ссоры в российском городе

В Великом Новгороде подросток ударил сверстника ножом во время ссоры

В Великом Новгороде подросток получил ножевое ранение во время конфликта со сверстником. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 8 мая. Предварительно, в ходе ссоры один несовершеннолетний нанес ножевое ранение другому. Нападавший был задержан на месте происшествия. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

Следственными органами проводится процессуальная проверка. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

До этого россиянка ударила ножом сожителя из-за спора о роли женщин в семье. Ее охватило внезапное возмущение из-за рассуждений сожителя, который высказался о поведении подруги, как о «далеком от исполнения капризов и желаний любимого мужчины». Пострадавшего на машине скорой помощи забрали в больницу.

Ранее россиянин ударил ножом юношу, приняв его за наркомана.