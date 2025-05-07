В Железнодорожном школьник пытался поджечь отдел полиции по указанию мошенников

Инцидент произошел в подмосковном Железнодорожном, сотрудники полиции задержали школьника, который пытался совершить поджог. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Попытка поджога произошла 7 мая в участковом пункте полиции. На месте преступления был задержан 12-летний школьник.

По предварительной информации, мальчик мог действовать по указанию телефонных мошенников. Полицейские самостоятельно справились с огнем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ и транспортной полиции задержали жителя Москвы и двух девятиклассников, которые пытались сжечь релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Яуза — Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги. Задержанные рассказали, что совершили преступление за вознаграждение в размере 15 тыс. рублей, которое им пообещал незнакомец в одном из мессенджеров.

Ранее в Барнауле ФСБ задержала иностранца за попытку поджога собора.