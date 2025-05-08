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Главы иностранных делегаций попробовали блюда русской кухни в Кремле

В Кремле иностранные гости попробовали борщ с телятиной и уху по-карельски
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Телеграм-канал «Повар из пельменной»

Блюда традиционной русской кухни и российские вина попробовали главы иностранных делегаций в Кремле. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

На первое гостям предложили борщ с телятиной или уху по-карельски, на второе — филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированную утку со спаржей.

Кроме того, в меню представлены пельмени с осетриной и щучьей икрой, салат с крабом и клубникой. В качестве десерта были предложены яблочный пирог с ванильным мороженым и щербет из морошки.

Вечером в четверг, 8 мая, в Кремле прошел обед от имени президента России Владимира Путина для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей торжественного приема в Кремле также исполнили песню «С чего начинается Родина».

Новость дополняется.

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