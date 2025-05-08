Путин поднял тост за Победу

Президент России Владимир Путин, открывая торжественный обед в честь прибывших в Москву лидеров зарубежных стран, поднял тост за тех, кто ковал Победу, за мир и за друзей РФ. Об этом сообщает ТАСС.

С речью Путин выступил перед собравшимися главами союзных государств.

Он подчеркнул приверженность России к принципам справедливости и равноправия, а также призвал мировое сообщество к ответственности за будущее поколение. По его мнению, такие подходы обеспечат долгосрочный мир для всех народов Земли.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Позже стало известно, что в Москву приедут 27 глав государств: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» республики.

Ранее премьер-министр Армении прибыл в Москву.