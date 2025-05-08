AZUR air организует дополнительные рейсы из Антальи в Москву для застрявших туристов

AZUR air добавит рейсы из Антальи в Москву для застрявших из-за БПЛА туристов

Авиакомпания AZUR air организует дополнительные рейсы из Антальи в Москву 8 и 9 мая для вывоза пассажиров других авиакомпаний, столкнувшихся с проблемами из-за отмены рейсов, передает «Интерфакс».

«На этих рейсах в Россию вернутся туристы, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других авиакомпаний. Всего в течение 8 и 9 мая AZUR air выполнит два разворотных рейса в Анталью и обратно», – сообщил представитель AZUR air агентству.

Кроме того, в авиакомпании не исключают возможности расширения полетной программы.

До этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Turkish Airlines и Pegasus Airlines отменили 31 рейс, запланированный на 8 мая, а также восемь ночных полетов на 9 мая. Более 1,5 тыс. пассажиров отмененных рейсов в Москву и Петербург были размещены в гостиницах Антальи.

Позднее Росавиация сообщила, что ожидает скорой стабилизации ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний.

Ранее в АТОР заявили, что отмена рейсов турецких авиакомпаний затронет 15 тысяч российских туристов.