Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

AZUR air организует дополнительные рейсы из Антальи в Москву для застрявших туристов

AZUR air добавит рейсы из Антальи в Москву для застрявших из-за БПЛА туристов
close
Global Look Press

Авиакомпания AZUR air организует дополнительные рейсы из Антальи в Москву 8 и 9 мая для вывоза пассажиров других авиакомпаний, столкнувшихся с проблемами из-за отмены рейсов, передает «Интерфакс».

«На этих рейсах в Россию вернутся туристы, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других авиакомпаний. Всего в течение 8 и 9 мая AZUR air выполнит два разворотных рейса в Анталью и обратно», – сообщил представитель AZUR air агентству.

Кроме того, в авиакомпании не исключают возможности расширения полетной программы.

До этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Turkish Airlines и Pegasus Airlines отменили 31 рейс, запланированный на 8 мая, а также восемь ночных полетов на 9 мая. Более 1,5 тыс. пассажиров отмененных рейсов в Москву и Петербург были размещены в гостиницах Антальи.

Позднее Росавиация сообщила, что ожидает скорой стабилизации ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний.

Ранее в АТОР заявили, что отмена рейсов турецких авиакомпаний затронет 15 тысяч российских туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами