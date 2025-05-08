Росавиация ожидает стабилизации ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний в связи с тем, что расписание рейсов в аэропортах московского региона входит в привычный распорядок. Об этом в Telegram-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines», — говорится в сообщении.

8 мая стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в Россию с турецких курортов Анталья, Даламан и Бодрум. Источник в туристической индустрии заявил, что решение связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах — перенесены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

Минтранс сообщил, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с отменой и задержкой рейсов в последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру 8 мая.

В ночь на 7 мая Москва подверглась новой атаке беспилотников, что привело к приостановке работы столичных аэропортов и массовым задержкам рейсов.

Ранее российских туристов заселили в пятизвездочный отель в Турции из-за задержки рейсов.