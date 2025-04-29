Гость открыл стрельбу на свадьбе ради красивых кадров

В Нягани мужчину задержали за стрельбу на свадьбе

В ХМАО мужчину подозревают в стрельбе во время свадьбы. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Нягани. По данным полиции, мужчина 2003 года рождения приехал на свадьбу и, находясь в автомобиле, стрелял из окна. На ситуацию обратили внимание очевидцы и обратились в полицию.

«Полицейские оперативно установили личность правонарушителя и доставили его в отдел полиции», – сообщается в публикации.

По данным МВД, молодой человек стрелял, чтобы сделать «яркие кадры» для свадебной съемки.

У фигуранта изъяли оружие, два магазина и патроны, предметы направили на экспертизу. В отношении мужчины составили два административных протокола по статьям о тонировке и управлении транспортным средством без номеров.

На данный момент правоохранители проводят проверку. По ее результатам вынесут процессуальное решение.

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