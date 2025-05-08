Стало известно о малом запасе реакторного топлива на Запорожской АЭС

Запасов реакторного топлива на Запорожской АЭС сегодня примерно на 20 суток, ситуация на станции управляемая. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

«Про Запорожскую атомную электростанцию: ситуация технологически находится в абсолютно управляемом положении. <...>. Есть определенные проблемы с энергоснабжением, очередная линия отключена», — рассказал он.

Глава «Росатома» добавил, что в настоящее время снабжение от электростанции приходится на Днепропетровскую ЛЭП. Лихачев добавил, что это уже привычный риск, указав, что все блоки Запорожской АЭС находятся в режиме «холодного останова».

7 мая стало известно, что на Запорожской АЭС в результате срабатывания автоматической защиты была отключена одна из двух линий электроснабжения — высоковольтная линия «Ферросплавная-1». В пресс-службе станции сообщили, что собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не было зафиксировано.

До этого директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что нужно будет нанять еще около двух тысяч сотрудников, чтобы запустить станцию. По его словам, в настоящее время на станции работают пять тысяч человек, которые поддерживают ее в остановленном безопасном состоянии.

Ранее стало известно, для чего США Запорожская АЭС.