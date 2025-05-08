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Стало известно о малом запасе реакторного топлива на Запорожской АЭС

Лихачев: запасов реакторного топлива на Запорожской АЭС примерно на 20 суток
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РИА Новости

Запасов реакторного топлива на Запорожской АЭС сегодня примерно на 20 суток, ситуация на станции управляемая. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

«Про Запорожскую атомную электростанцию: ситуация технологически находится в абсолютно управляемом положении. <...>. Есть определенные проблемы с энергоснабжением, очередная линия отключена», — рассказал он.

Глава «Росатома» добавил, что в настоящее время снабжение от электростанции приходится на Днепропетровскую ЛЭП. Лихачев добавил, что это уже привычный риск, указав, что все блоки Запорожской АЭС находятся в режиме «холодного останова».

7 мая стало известно, что на Запорожской АЭС в результате срабатывания автоматической защиты была отключена одна из двух линий электроснабжения — высоковольтная линия «Ферросплавная-1». В пресс-службе станции сообщили, что собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не было зафиксировано.

До этого директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что нужно будет нанять еще около двух тысяч сотрудников, чтобы запустить станцию. По его словам, в настоящее время на станции работают пять тысяч человек, которые поддерживают ее в остановленном безопасном состоянии.

Ранее стало известно, для чего США Запорожская АЭС.

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