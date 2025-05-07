На ЗАЭС отключили линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»

Высоковольтная линия «Ферросплавная-1», обеспечивающая нужды Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отключена действием защиты. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — сказано в сообщении.

1 мая директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в интервью ТАСС заявил, что нужно будет нанять еще около 2 тыс. сотрудников, чтобы запустить станцию. По его словам, сейчас на ЗАЭС работают 5 тыс. чел., которые поддерживают ее в остановленном безопасном состоянии.

В конце апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что участие США в управлении Запорожской АЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны российского руководства. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования, если получит политическое указание. Однако в Москве ранее отмечали, что ЗАЭС находится под контролем России и ни Украине, ни другим странам станцию не передадут.

Ранее стало известно, для чего США Запорожская атомная электростанция.