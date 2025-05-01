Директор ЗАЭС назвал число сотрудников, необходимое для ее запуска

Директор Запорожской АЭС (атомной электростанции) Юрий Черничук в интервью ТАСС заявил, что нужно будет нанять еще около 2 тыс. сотрудников, чтобы запустить станцию.

По его словам, сейчас на ЗАЭС работают 5 тыс. чел., которые поддерживают ее в остановленном безопасном состоянии.

«Когда мы будем принимать решение о том, что станция должна эксплуатироваться в другом режиме, естественно, будет обеспечено нами наличие персонала достаточной квалификации, подготовки. По планам организационной структуры, которая будет у нас, это чуть больше семи тысяч человек», — сообщил Черничук.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что участие США в управлении Запорожской АЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны российского руководства. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования, если получит политическое указание. Однако в Москве ранее отмечали, что ЗАЭС находится под контролем России и ни Украине, ни другим странам станцию не передадут.

Ранее стало известно, для чего США Запорожская атомная электростанция.