В АТОР прокомментировали отмену рейсов из Турции в Россию

Российские туроператоры пока не получали никаких новых данных от Turkish Airlines в связи с отменой рейсов в Россию, рекомендации поступят только после получения информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В АТОР следят за ситуацией и ждут разъяснений от авиакомпании: пока туроператоры не получали никакой информации от Turkish Airlines, кроме объявления о временном прекращении полетов», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что ассоциация изучит детальную информацию и совместно с партнерами будет принимать решения и формировать рекомендации для туристов.

По данным АТОР, авиакомпания Turkish Airlines отменила 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Помимо этого, авиакомпания Pegasus Airlines отменила четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум также из Внуково. Семь рейсов в Анталью и Стамбул из Санкт-Петербурга тоже отменили.

До этого сообщалось, что пассажиров четырех рейсов, не вылетевших в Москву из Турции, заселили в пятизвездочный отель с питанием. По данным SHOT, в этом же отеле сейчас находятся пассажиры еще нескольких отмененных рейсов в Петербург. Когда они смогут улететь, не уточняется.

Ранее пассажирка задержанного рейса рассказала о ситуации во Внуково.