Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В АТОР прокомментировали отмену рейсов из Турции в Россию

АТОР после новой информации Turkish Airlines даст рекомендации туристам
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Российские туроператоры пока не получали никаких новых данных от Turkish Airlines в связи с отменой рейсов в Россию, рекомендации поступят только после получения информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В АТОР следят за ситуацией и ждут разъяснений от авиакомпании: пока туроператоры не получали никакой информации от Turkish Airlines, кроме объявления о временном прекращении полетов», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что ассоциация изучит детальную информацию и совместно с партнерами будет принимать решения и формировать рекомендации для туристов.

По данным АТОР, авиакомпания Turkish Airlines отменила 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Помимо этого, авиакомпания Pegasus Airlines отменила четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум также из Внуково. Семь рейсов в Анталью и Стамбул из Санкт-Петербурга тоже отменили.

До этого сообщалось, что пассажиров четырех рейсов, не вылетевших в Москву из Турции, заселили в пятизвездочный отель с питанием. По данным SHOT, в этом же отеле сейчас находятся пассажиры еще нескольких отмененных рейсов в Петербург. Когда они смогут улететь, не уточняется.

Ранее пассажирка задержанного рейса рассказала о ситуации во Внуково.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами