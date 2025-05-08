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Пулково примет еще более 20 самолетов из-за ограничений

Фонтанка: из-за ограничений в Пулково перенаправили еще 24 рейса
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Александр Гальперин/РИА Новости

Петербургский аэропорт Пулково примет еще 24 перенаправленных рейса. Об этом сообщает портал «‎Фонтанка» в Telegram-канале, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.

«Речь идет в основном о самолетах, где пассажиры направлены в Москву либо другими рейсами, либо альтернативными способами. Экипаж осуществляет необходимый отдых. После этого борты вылетят в аэропорты назначения», — сказали в аэропорту.

До этого в Минтрансе РФ заявили, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с отменой и задержкой рейсов в последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру 8 мая. В данный момент московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – работают штатно. Однако утром в этих воздушных гаванях было задержано на вылет 51 рейс, на прилет — 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек, отметили в министерстве.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что продолжает внимательно следить за ситуацией с задержками рейсов в столичных аэропортах. Пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору транспортной прокуратуры в случае нарушения их прав, отметили в ведомстве.

Накануне в Минтрансе рассказали, что при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания.

Ранее сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за атаки дронов.

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