Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В транспортной прокуратуре раскрыли ситуацию с задержками рейсов в Москве 8 мая

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Москвы
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Московская межрегиональная транспортная прокуратура продолжает внимательно следить за ситуацией с задержками рейсов в аэропортах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным на утро 8 мая, в Шереметьево задержаны на вылет 15 рейсов и 12 на прилет. Также 14 рейсов задержали на вылет в Домодедово.

Похожая ситуация наблюдается во Внуково, где с утра задержали 18 рейсов на вылет и 26 на прилет. По данным прокуратуры, также четыре рейса на вылет и пять на прилет задержали в аэропорту Жуковский.

В ведомстве подчеркнули, что пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору транспортной прокуратуры в случае нарушения их прав.

В ночь на 7 мая Москва подверглась новой атаке украинских беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в этот период времени силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности девять БПЛА, летевших в направлении Москвы.

В целях безопасности в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на вылеты и посадку самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие города, включая Санкт-Петербург, Казань и Саратов.

Также наблюдается массовая задержка рейсов. В аэропортах, которые выступают в роли запасных аэродромов, не хватает автобусов и трапов. В связи с этим некоторые пассажиры вынуждены сидеть в самолетах по несколько часов. В такой ситуации, например, оказался и певец Николай Басков, который 7 мая застрял в самолете в Пулково. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам дали советы на фоне задержки рейсов из-за угрозы атаки БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами