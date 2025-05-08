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Минтранс рассказал, когда самолеты вернутся к штатному расписанию

Минтрансе: авиатранспорт в РФ вернется к штатному расписанию к вечеру четверга
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Авиакомпании, столкнувшиеся с ограничениями воздушного движения в центральной части России за последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру четверга, 8 мая. Об этом сообщил Минтранс РФ в своем Telegram-канале.

В данный момент аэропорты московского региона – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – работают штатно, принимают и отправляют рейсы.

На сегодняшнее утро в этих воздушных гаванях задержано на вылет 51 рейс, на прилет 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек, отметили в министерстве.

«Ожидаем, что к 18:00 сегодня, 8 мая 2025 года, вернемся к штатному расписанию», — заявили в Минтрансе.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что продолжает внимательно следить за ситуацией с задержками рейсов в столичных аэропортах.

Пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору транспортной прокуратуры в случае нарушения их прав, отметили в ведомстве.

Ранее сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за атаки дронов.

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