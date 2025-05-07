В двух московских аэропортах сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в Домодедово и Жуковском сняты ограничения на полеты

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 11:44 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — поделился Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

До этого Кореняко сообщал, что в Казанском и Нижнекамском аэропортах сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Накануне аэропорты Казани и Нижнекамска также временно прекращали работу. Ограничения продлились порядка четырех часов, работа аэропортов возобновилась в 11:00 мск.

Последние три дня армия вооруженных сил Украины (ВСУ) активно атакует регионы России беспилотниками. Ночью 7 мая в Брянской области было уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. Тем же утром в Ярославской области сбили три украинских дрона.

Ранее при ударе ВСУ по автолавке в Брянской области пострадали четыре человека.