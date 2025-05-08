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Кардиналы Ватикана не выбрали папу Римского за утро четверга

В Ватикане кардиналы не смогли выбрать нового папу за утро четверга
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Кардиналы Ватикана не смогли выбрать нового папу Римского за утро четверга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Из трубы Сикстинской капеллы утром в четверг пошел черный дым, следовательно, новый папа не выбран. За утро четверга прошли два раунда выборов, после обеда состоится новое голосование.

В выборах понтифика принимают участие 133 кардинала.

Накануне итальянская газета Corriere della Sera писала, что в Ватикане начался Конклав, на котором кардиналы выберут нового папу Римского.

После того, как руководитель службы литургических церемоний Диего Равелли произнес фразу «Еxtra omnes» (прим. ред. — «все вон» на латинском), помещение покинули все посторонние и началось первое заседание Конклава, на котором должен пройти первый тур голосования за кандидатуры на престол понтифика.

Папы Римского Франциска не стало утром 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Его похоронили 26 апреля в Ватикане.

Ранее сообщалось, что в Ватикане установили дымоход перед избранием нового папы Римского.

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