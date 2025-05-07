В Ватикане начались выборы нового папы Римского

В Ватикане начался Конклав, на котором кардиналы выберут нового папу Римского. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

В Сикстинской капелле собрались 133 кардинала-выборщика. После того, как руководитель службы литургических церемоний Диего Равелли произнес фразу «Еxtra omnes» (прим. ред. — «все вон» на латинском), помещение покинули все посторонние и началось первое заседание Конклава, на котором должен пройти первый тур голосования за кандидатуры на престол понтифика.

Накануне сообщалось, что в Ватикане состоялась процедура аннулирования двух символов власти, принадлежавших папе Римскому Франциску. Речь идет о свинцовой печати и так называемом «перстне Рыбака». По традиции понтифик использовал их при подписании апостольских посланий.

Папы Римского Франциска не стало утром 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Его похоронили 26 апреля в Ватикане.

Ранее сообщалось, что в Ватикане установили дымоход перед избранием нового папы Римского.