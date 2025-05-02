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Ватикан устанавливает дымоход перед избранием нового папы Римского

Пожарные Ватикана устанавливают дымоход на Сикстинской капелле к выборам папы
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Кадр из видео AP/Srdjan Nedeljkovic

В Ватикане активно готовятся к папскому конклаву, который будет сопровождаться установкой дымохода на крыше Сикстинской капеллы — символического элемента этого важного события. Об этом сообщает «Би-би-си».

В пятницу на крыше часовни Ватикана были замечены пожарные, занятые установкой дымохода — важным шагом в подготовке к конклаву, который состоится 7 мая.

На конклаве будет избран преемник папы Римского Франциска.

Дымоход имеет решающее значение для информирования о результатах голосования. После второго тура голосования бюллетени кардиналов сжигаются в специальной печи, и именно дым из дымохода сигнализирует о завершении голосования.

Среди фаворитов на пост понтифика значатся три итальянца: 70-летний госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, которому 60 лет, а также 69-летний архиепископ Болоньи кардинал Маттео Мария Дзуппи, который сейчас также возглавляет Итальянскую епископскую конференцию.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля. Ему было 88 лет. Месса в память о понтифике состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Согласно завещанию главы католической церкви, его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Ранее стало известно о планах Макрона повлиять на выборы папы Римского.

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