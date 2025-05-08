Российские журналисты в Нью-Дели столкнулись с многочасовой задержкой рейса

Журналисты из РФ не могут покинуть Индию из-за длящейся уже 14,5 часа задержки рейса. Об этом сообщает ТАСС.

Рейс в Москву, на котором должна была вылететь делегация российских федеральных журналистов, изначально был назначен на 05:00 по местному времени (02:30 мск), однако затем он несколько раз переносился и теперь вылет самолета в Москву ожидается в 19:30 по местному времени (17:00 мск). Сейчас журналисты и другие пассажиры размещены в одной из местных гостиниц.

Отмечается, что это второй вылетающий из Индии в Россию самолет за время конфликта между РФ и Пакистаном. Первый такой рейс был задержан более чем на 20 часов. Полеты осуществляются в обход воздушного пространства Пакистана, что удлиняет полет на два часа.

Перед этим компания Red Wings сообщила, что будет обходить пространство Пакистана и Индии при полетах в Таиланд.

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