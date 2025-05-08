Двухлетний мальчик наелся таблеток от давления и попал в реанимацию в Петербурге

В Петербурге двухлетний мальчик попал в реанимацию, съев таблетки от давления

В Петербурге маленький ребенок съел таблетки от давления и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 7 мая в квартире на углу улиц Будапештской и Белы Куна. Двухлетний мальчик съел десять таблеток препарата от гипертонии из-за недосмотра родителей. Позже девять таких же таблеток обнаружили в аквариуме. Взрослые сразу вызвали скорую помощь.

Ребенка госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова с признаками лекарственного отравления. Его состояние оценивается как тяжелое, мальчик находится в реанимации.

Семья, где воспитывается ребенок, характеризуется положительно. На профилактическом учете не состоит.

До этого в Биробиджане двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа, когда мать отвлеклась. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты.

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