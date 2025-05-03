В Петербурге школьница проломила голову, зацепившись волосами за качели

В Приморском районе Петербурга четверокласснице проломило голову качелями, она попала в реанимацию. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Оптиков. 11-летняя девочка качалась на качелях, зацепилась волосами за часть конструкции и получила удар по голове. Пострадавшая госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой.

Состояние девочки оценивается как тяжелое, она находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга 10-летний мальчик получил травму на детской площадке, на ребенка напали две девочки. 10-летний мальчик качался на качелях, когда к нему подошли две девочки-ровесницы. Одна из школьниц размахнулась и воткнула третьекласснику вилку в затылок, после нападения девочки скрылись. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, от госпитализации семья отказалась.

Ранее в Тамбовской области подросток получил черепно-мозговую травму на детской площадке.