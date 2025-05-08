В Госдуме раскрыли размер юбилейных выплат ветеранам к 80-летию Победы

Ветераны получат юбилейные выплаты в размере 55 и 80 тысяч рублей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она уточнила, что выплаты в размере 55 тысяч рублей положены труженикам тыла, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд, а также бывшим совершеннолетним узникам концлагерей и гетто.

В свою очередь 80 тысяч рублей получат ветераны и инвалиды ВОВ, вдовы и вдовцы участников войны, а также военнослужащих, отдавших свои жизни в битвах с Финляндией, Германией или Японией. Кроме того, на юбилейную выплату могут рассчитывать бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» и «Жителю осажденного Сталинграда».

По словам Стенякиной, выплаты получат россияне, проживающие не только в РФ, но и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов назвал число оставшихся в живых ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. По его словам, сегодня в стране проживает всего около семи тысяч фронтовиков.

Белоусов подчеркнул, что надо окружить их заботой и сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания. Глава Минобороны добавил, что ветераны займут почетные места на трибунах парадов Победы 9 мая.

Ранее российским школьникам в преддверии Дня Победы рассказали о героях ВОВ.