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Российским школьникам в преддверии Дня Победы рассказали о героях ВОВ

В России прошла акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами»
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Анна Раткогло/РИА Новости

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в детских садах, школах и учреждениях СПО прошла акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами», сообщает пресс-служба Росдетцентра.

В рамках акции ученики, педагоги и активисты отдали дань памяти близким, защищавшим Родину в годы ВОВ.

«Важно поддерживать такие инициативы, идущие от сердца, вырастающие из любви и уважения к своей Родине, стремления передать эти чувства подрастающему поколению», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Также в рамках акции в образовательных учреждениях провели торжественные линейки, где ученики прошли с портретами своих родственников, принимавших участие в ВОВ.

Кроме того, в школах провели уроки мужества, на которых ученики, ветераны ВОВ и участники СВО вспоминали, какой подвиг совершили наши предки ради Победы.

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