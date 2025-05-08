Компания Google в своем приложении переименовала Персидский залив

Американская корпорация Google в своем сервисе «Google карты» переименовала Персидский залив в Арабский. Об этом пишет РИА Новости.

Пользователям из Ближневосточного региона при поисковых запросах «Arab gulf» или «Persian gulf» на карте отображается наименование «Арабский залив», отметило издание.

Накануне агентство The Associated Press со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп намерен переименовать Персидский залив в Арабский. Глава Белого дома намерен представить свое решение в ходе визита в Саудовскую Аравию. На решении о переименовании топонима настаивают сами арабские государства.

21 января Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.

В феврале Google сообщила, что началось официальное изменение названия Мексиканского залива и его переименование в Залив Америки, пользователи из США уже могут увидеть обновление названия. Как отметили в корпорации, люди, использующие карты в США, увидят название «Залив Америки», а пользователи в Мексике — «Мексиканский залив». «Все остальные увидят оба названия», — добавили в компании.

Ранее Трампу предложили называть Американский континент Мексиканским.