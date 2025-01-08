Трампу предложили называть Американский континент Мексиканским

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила избранному президенту США Дональду Трампу называть Американский континент Мексиканским. Об этом пишет The Hill.

«Почему бы нам не назвать его (континент. — «Газета.Ru») «Мексиканской Америкой»? Звучит неплохо, не правда ли?» — сказала Шейнбаум в ходе пресс-конференции, прокомментировав размышления Трампа о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки».

Она обратила внимание на то, что Северная Америка исторически обозначалась на картах как Мексиканская. Также Шейнбаум подчеркнула, что название «Мексиканский залив» признано Организацией Объединенных Наций.

Накануне Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки». По его словам, это решение станет новой частью политики его администрации. Будущий президент США подчеркнул, что новое название охватывает обширную территорию. Точная дата, когда решение будет принято, неизвестна.

Позже конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что уже 9 января может представить законопроект по вопросу переименования Мексиканского залива в «Залив Америки».

Ранее слова Трампа о Канаде, Гренландии и Панаме связали с большим планом против России.