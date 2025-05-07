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Трамп задумался над переименованием еще одного залива

AP: Трамп хочет переименовать Персидский залив в Арабский
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен переименовать Персидский залив в Арабский. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на источники.

«Трамп планирует объявить, что США назовут Персидский залив Арабским заливом», — говорится в сообщении издания.

Как отметили источники агентства, Трамп намерен представить свое решение в ходе визита в Саудовскую Аравию. На решении о переименовании топонима настаивают сами арабские государства.

В свою очередь, правительство Мексики в письме к корпорации Google заявляло, что указ Трампа о смене названия Мексиканского залива на Залив Америки имеет силу в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.

Ранее в России предложили переименовать Финский залив.

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