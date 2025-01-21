Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли. Текст документа размещен на сайте Белого дома.

Согласно указу, глава министерства внутренних дел США, управляющего природными ресурсами страны, в течение 30 дней должен урегулировать все формальности, связанные с переименованием. После этого ведомство должно внести изменения в официальную систему географических названий (GNIS). Затем необходимо обеспечить, чтобы в официальных правительственных документах все географические объекты назывались исключительно «Американский залив» и «гора Мак-Кинли».

В обоснование необходимости переименования Мексиканского залива в документе указывается, что он является крупнейшим в мире и продолжает играть ключевую роль в экономической жизни США. В своем указе Трамп подчеркивает, что новое название дается в честь этого важного экономического ресурса и его значимости для экономики Соединенных Штатов.

В 2015 году администрация действующего на тот момент президента США Барака Обамы, учитывая пожелания коренных жителей Аляски, вернула горе Денали ее историческое название. Трамп своим указом возвращает горе ее прежнее имя в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, данное ей в 1917 году. В документе отмечается, что решение администрации Обамы «оскорбило память о Мак-Кинли, который героически вел американский народ к победе в испано-американской войне».

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее в США заявили, что Трамп на мировой арене будет вести себя как задира.