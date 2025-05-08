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В аэропорту Нижний Новгород введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Нижний Новгород
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Роман Владимиров/РИА Новости

В нижегородском международном аэропорту Стригино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федеральной службы воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что временные ограничения работы аэропорта Нижний Новгород введены для обеспечения безопасности полетов. Они начинают действовать с 04:30 мск.

8 мая Кореняко сообщил, что 89% воздушных судов, совершивших посадку на запасных аэродромах из-за ограничений на использование воздушного пространства 6–7 мая, вернулись в аэропорты первоначального назначения.

7 мая сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Также стало известно, что аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский (Раменское) возобновили работу.

Ранее депутат Рады допустил удар по Москве накануне парада ко Дню Победы.

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