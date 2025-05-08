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Рейс из Стамбула в Петербург развернулся обратно на полпути

Рейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся над Румынией и вернулся в Турцию
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Рейс, вылетевший из Стамбула и направлявшийся в Санкт-Петербург, на полпути развернулся и вернулся обратно в Турцию. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Борт турецкого лоукостера Ajet VF291 ... должен был оказаться в Питере в 00:45. Но в небе над Румынией самолет развернули, он вернулся в Стамбул, а пассажиров вывели», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Telegram-канале, Пулково больше не принимает перенаправленные рейсы из других городов из-за отсутствия свободных мест стоянок воздушных судов.

Отмечается, что пассажирам воздушного судна выдали новые билеты в Петербург на 10 мая.

7 мая в ряде российских аэропортов ввели ограничения на прием и отправку самолетов. В частности, была приостановлена работа воздушных гаваней в Иванове и Ярославле. По какой именно причине Росавиация приняла такое решение, в заявлении ведомства не уточнялось.

В свою очередь в Минтрансе сообщили, что при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания.

Ранее в аэропорту Минвод назвали количество отмененных из-за ограничений рейсов.

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