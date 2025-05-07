В аэропорту Минвод назвали количество отмененных из-за ограничений рейсов

Из-за ограничений в аэропорту Минвод отменили семь рейсов, сообщает Telegram-канал воздушной гавани.

«Отмены: 6015 Иваново — Азимут, 6305 Псков — Азимут, 1305,1315,1313,1029 Москва Шереметьево – Аэрофлот, 2170 Москва Домодедово», — говорится в сообщении.

Задержаны более чем на два часа рейсы из Москвы, Кирова, Екатеринбурга и Антальи. Накануне пассажиров рейса авиакомпании S7 2170 A из Домодедово разместили в гостинице.

До этого Росавиация отменила все ограничения для аэропорта Кирова.

Третий день подряд Вооруженные силы Украины атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье. В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 вражеских БПЛА. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье дронами «Лютый». Они летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. БПЛА такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг.

Ранее в двух московских аэропортах были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.