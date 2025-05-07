В аэропортах Иванова и Ярославля ввели временные ограничения

Росавиация: аэропорты Иваново и Ярославля не принимают и не отправляют рейсы

Росавиация ввела временные ограничения на выполнение взлетов и посадок в аэропортах Иваново («Южный», код ИКАО: UUBI) и Ярославля («Туношна», код ИКАО: UUDL). Об этом говорится в Telegram-канале представителя ведомства Артема Кореняко.

Согласно сообщению, в настоящее время эти воздушные гавани приостановили прием и отправку авиарейсов.

До этого стало известно об отмене десяти авиарейсов в пермском аэропорту «Большое Савино» в связи с участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов на Москву. Согласно информации, опубликованной на сайте аэропорта, были отменены восемь рейсов, связывающих Пермь со столичными аэропортами, а также рейсы в/из Сочи.

В последние дни наблюдается рост атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины на Москву и Московскую область. В ночь на 6 мая средствами ПВО было сбито 19 БПЛА над столичным регионом.

Ранее в аэропорту Минвод назвали количество отмененных из-за ограничений рейсов.