Mash: на Украине власти начали вывозить свои семьи из Киева

Украинские власти начали вывозить свои семьи из Киева, опасаясь ответа Москвы на провокации Вооруженных сил Украины в День Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Свои семьи и близких они [власти Украины] уже вывозят из страны», — говорится в сообщении.

По информации Mash, ответ на провокации «будет серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев». Источники канала допускают возможность применения баллистических ракет «Орешник».

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

Ранее в Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Россию 9 мая.