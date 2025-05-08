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В России могут увеличить штрафы за мат

Депутат Аксененко: предложение увеличить штрафы за мат рассмотрят весной
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Depositphotos

Инициативу об увеличении штрафов за использование мата в общественных местах могут рассмотреть в Госдуме. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Аксененко, пишет РИА Новости.

«Рассчитываю, что до конца этой сессии внесем данную инициативу на рассмотрение межфракционной комиссии в Госдуме по защите русского языка», — рассказал он.

Аксененко добавил, что обсуждение вопроса «штрафов за мат» было очень бурным.

Напомним, Аксененко предложил увеличить в 10 раз штраф за мат в общественных местах и интернете — с 1 тыс. до 10 тыс. рублей. По его словам, планируется в разы увеличить и штрафы для юрлиц, которые организуют концерты исполнителей, использующих мат в своем творчестве.

Позже лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался об идее запретить в России мат. Он выразил готовность платить за нарушения по данному закону.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы для гадалок и экстрасенсов.

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