Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шнуров пообещал оплачивать штрафы за мат

Музыкант Шнуров назвал бесполезной идею запретить мат
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался об идее запретить в России мат. Его цитирует ТАСС.

Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Аксененко увеличить штраф за употребление мата в общественных местах и в сети с 1 тыс. до 10 тыс. рублей.

Шнуров посетовал, что борьба за самостоятельную русскую культуру в России «обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык».

По его словам, чтобы сохранить то, что объединяет многих людей нашей культуры, он готов платить.

«Платить за то, чтобы говорить на родном мне языке в полной его версии», — пообещал он.

Попытки запретить русские слова, с которыми предки современных россиян «выигрывали сражения, терпели горести и праздновали победы», являются, полагает Шнуров, бесполезной и самонадеянной глупостью.

Сейчас за нецензурную брань в общественном месте можно получить штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей или отправиться в спецприемник на срок до 15 суток. Мат расценивается как мелкое хулиганство.

Накануне Сергей Шнуров представил песню о похудении.

Ранее стало известно о возвращении группы «Ленинград» после долгого перерыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами