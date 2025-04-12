Шнуров пообещал оплачивать штрафы за мат

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался об идее запретить в России мат. Его цитирует ТАСС.

Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Аксененко увеличить штраф за употребление мата в общественных местах и в сети с 1 тыс. до 10 тыс. рублей.

Шнуров посетовал, что борьба за самостоятельную русскую культуру в России «обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык».

По его словам, чтобы сохранить то, что объединяет многих людей нашей культуры, он готов платить.

«Платить за то, чтобы говорить на родном мне языке в полной его версии», — пообещал он.

Попытки запретить русские слова, с которыми предки современных россиян «выигрывали сражения, терпели горести и праздновали победы», являются, полагает Шнуров, бесполезной и самонадеянной глупостью.

Сейчас за нецензурную брань в общественном месте можно получить штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей или отправиться в спецприемник на срок до 15 суток. Мат расценивается как мелкое хулиганство.

Накануне Сергей Шнуров представил песню о похудении.

Ранее стало известно о возвращении группы «Ленинград» после долгого перерыва.