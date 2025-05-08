Акваторию Волги временно закроют в Тверской области

В Тверской области в период празднования 80-й годовщины Великой Победы будет установлен ряд ограничений. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

«Обращаемся к владельцам лодок и катеров — будет закрыта вся акватория Волги и Тверцы», — сказал он.

Руденя добавил, что шествие «Бессмертного полка» в регионе пройдет в очном режиме. Участники пронесут в колоннах портреты не только фронтовиков, но и участников СВО.

Известно также, что во второй половине 9 мая в Москве перекроют Волгоградку и значительную часть МКАДа в юго-восточной, южной, юго-западной и западной частях города. В прошлом году закрывался внутренний радиус кольца на всем протяжении от Волгоградского проспекта до Можайского шоссе. Столица продолжает готовиться к юбилею Победы.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает, что все зарубежные гости парада в честь 80-летия Победы доберутся до Москвы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву.