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В Кремле высказались о визите мировых лидеров в Москву на парад Победы

Песков: рассчитываем, что все зарубежные гости парада Победы доберутся до Москвы
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Россия рассчитывает, что все зарубежные гости парада в честь 80-летия Победы доберутся до Москвы, несмотря на ограничения в аэропортах столицы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Life.

«Мы надеемся, что будет таким образом все отрегулировано, чтобы долетели все», — сказал представитель Кремля.

Ночью 7 мая сразу в нескольких российских аэропортах были введены ограничения на прием и отправку самолетов. В частности, были закрыты воздушная гавань в Казани и аэропорт Шереметьево в Москве.

Утром временные ограничения ввели в аэропорту в Нижнекамске, а затем — в воздушной гавани в Кирове. Во второй половине дня работу приостановили сразу четыре аэропорта: в Ярославле, Иванове, Калуге и Жуковском.

Ряд воздушных гаваней уже возобновили работу в штатном режиме, другие — все еще закрыты.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать главы 29 зарубежных государств.

Ранее пассажирский самолет экстренно приземлился в Шереметьево, несмотря на введение плана «Ковер».

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