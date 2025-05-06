На парад Победы в Москве 7 и 9 мая перекроют центральные дороги, включая МКАД

Колонна военной техники в Москве во время репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 29 апреля 2025 года

В связи с проведением парада Победы и его репетицией в Москве перекроют центральные улицы, Садовое кольцо, Волгоградский проспект и даже МКАД. Закроют на выход ряд станций метро, а движение маршрутов автобусов изменится. Подробнее о праздничных перекрытиях дорог – в материале «Газеты.Ru».

Репетиция 7 мая

В день проведения генеральной репетиции парада Победы 7 мая 2025 года в Москве перекроют часть Садового кольца, Волгоградский проспект, а также ряд улиц и набережных в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале московского Дептранса.

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«С 5:00 до 8:00 будет временно закрыто движение на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади. С 5:30 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение на ряде центральных набережных и улиц», — отмечается в сообщении.

Тверская, Моховая, Петровка, Солянка, а также ряд улиц и набережных в центре Москвы, включая Пречистенскую, Кадашевскую, Софийскую, Раушскую и Котельническую, будут недоступны для проезда уже с 5:30 утра до окончания мероприятия. Тогда же закроют Большой Каменный мост, Большой и Малый Москворецкие мосты, Чугунный мост и прилегающую к нему улицу Балчуг.

С 10 часов до окончания мероприятия остановится движение на Тверском бульваре. Также с 10 часов на Садовом кольце, Волгоградском проспекте и Новом Арбате движение будет закрыто повторно. Для проезда будет недоступна северная часть Садового кольца, от Новинского бульвара до Таганской площади. Около последней с 5:00 до 13:00 организуют двустороннее движение для автомобилей.

На участках перекрытий будет запрещена парковка и частично закрыты подземные пешеходные переходы, предупредили в Дептрансе.

9 мая

Во второй половине 9 мая перекроют Волгоградку и значительную часть МКАДа в юго-восточной, южной, юго-западной и западной частях города. В прошлом году закрывался внутренний радиус кольца на всем протяжении от Волгоградского проспекта до Можайского шоссе. В этом году, согласно официальной схеме, с 17 часов и по мере прохождения техники движение гражданского транспорта на МКАДе не будет доступно от пересечения с Новорязанским шоссе до Минского шоссе.

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В пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили «Газете.Ru», что «по этому участку возможны изменения, а более точная информация по нему будет позже».

С 5 утра

Перекрытия улиц для проведения парада в центре Москвы начнутся в 5 часов утра 9 мая. Так, с 5 до 8 утра будет закрыто движение по Проектируемому проезду №3502, Марксистской, улице, Земляному Валу, а также Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ЦОДД.

«Также нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской улицы до Абельмановской улицы, на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады», — уточнили в пресс-службе ЦОДД.

Парковка на этих улицах запрещена уже с 6 мая.

Также с 5 до 13 часов изменится организация движения машин в районе Таганской площади: на Таганской улице (от Рогожского вала до Товарищеского переулка) и в нескольких переулках вводится двустороннее движение вместо одностороннего.

Эта мера затронет, в частности, переулок Маяковского и Марксистский, а также часть улицы Александра Солженицына: от Таганской площади до улицы Станиславского.

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С 5:30 утра до окончания мероприятий движения закроют на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и улицах в пределах Бульварного кольца. Нельзя будет проехать по Большой Никитской, Моховой и Охотному ряду, Петровке, Болотной, улице Балчуг и Садовнической, а также по Солянке.

Не получится проехать на автомобиле и по набережным Москвы-реки в центральной части города, в том числе в окрестностях Кремля: ограничения затронут Москворецкую, Кремлевскую, Болотную, Раушскую, Софийскую и Кадашевскую набережные.

Также будут закрыты Котельническая, Гончарная, Устьинская и Подгорная набережные. Ограничения движения затронут и ряд улиц в районе Китай-города: патрули ГИБДД встанут на Китайгородском проезде, Старой и Новой площадях, Лубочном переулке и на мостах – Большом и Малом Москворецком, а также Чугунном.

Перекрытия с 10 утра

Начиная с 10 часов утра, когда традиционно стартует парад, для транспорта закроют часть Волгоградского проспекта от Люблинской улицы до Абельмановской заставы, Марксистскую улицу, участок Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады.

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Движение запрещено будет по Большой Полянке, Большой Якиманке, Петровке, Рождественке, 1-й и 2-й Брестским улицам, а также по участкам Садового кольца от Садовой-Спасской до Садовой-Кудринской улиц. Парковка автомобилей на этих улицах также окажется под запретом уже с полуночи 8 мая до 13 часов 9 мая.

Закроют подземные переходы

Во время парада 9 мая, а также утренней генеральной репетиции 7 мая по маршруту прохождения колонн военной техники перестанут работать некоторые пешеходные переходы. Такие ограничения стоит ждать в районе Садового кольца от Нового Арбата до Таганской площади, самого Нового Арбата, части Волгоградского проспекта, а также Тверской улицы.

Пересечь Тверскую в период действия ограничений можно будет по единственному подземному переходу в районе метро «Маяковская».

На Новом Арбате и части Садового кольца до пересечения с Тверской переходы закроются с 10 часов до окончания мероприятия, на других участках – с 5 утра.

Городской транспорт

В центре Москвы во время парада 9 мая и репетиции 7 мая будет закрыт на выход ряд станций метро: «Александровский Сад», «Библиотека имени Ленина», «Арбатская», «Боровицкая», «Театральная», «Площадь Революции» и «Охотный Ряд». На вход и пересадку запретов нет. На «Пушкинской», «Чеховской», «Лубянке», «Маяковской» и «Китай-Городе» возможны ограничения.

С 5 и до 8 часов утра, а также с 9:30 и до окончания перекрытий не будут ходить трамваи между Абельмановской заставой и метро «Пролетарская». Также в пределах Садового кольца и в районе Волгоградского и Рязанского проспектов будут изменены маршруты автобусов.