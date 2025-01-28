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В посольство России в Швеции попытался прорваться украинец на автомобиле

Посольство РФ в Швеции: гражданин Украины пытался протаранить ворота дипмиссии
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Holger.Ellgaard/Wikipedia

Проживающий в Швеции гражданин Украины пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме на легковом автомобиле. Об этом говорится в сообщении российской диппломатической миссии.

Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось, его задержала полиция. Какого-либо серьезного ущерба посольству не нанесено.

В дипмиссии заявили, что 2015 и 2018 годах он уже совершал нападения на посольство и торговое представительство России в Швеции, был признан психически неадекватным, направлялся шведскими властями на соответствующее лечение. В последнее время он вновь начал совершать провокационные действия в отношении российских загранучреждений, однако полиция не предпринимала никаких действий.

Издание Sweden Herald ранее сообщило, что в Стокгольме полиция задержала мужчину, который попытался на автомобиле въехать на территорию посольства России. О произошедшем полицию уведомил охранник посольства. Известно, что злоумышленнику 45 лет.

Ранее в посольстве РФ в Сирии ответили на вопрос об инцидентах с флагом.

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