В Молдавии проверяют сообщения о минировании посольства РФ

Полиция Молдавии проверяет сообщения, согласно которым здание посольства России в Кишиневе было заминировано. Об этом сообщила глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Диана Фетко, передает РИА Новости.

«Неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил, что на территории посольства Российской Федерации в Кишиневе находится взрывоопасный объект. Зона оцеплена, к месту выехали специализированные службы», — сказала глава службы.

Фетко добавила, что в настоящее время правоохранители устанавливают автора сообщения. Если информация о минировании не подтвердится, ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 197 тысяч рублей), до 240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

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