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В Молдавии проверяют сообщения о минировании посольства РФ

Полиция Молдавии проверяет сведения о минировании посольства России в Кишиневе
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Reuters

Полиция Молдавии проверяет сообщения, согласно которым здание посольства России в Кишиневе было заминировано. Об этом сообщила глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Диана Фетко, передает РИА Новости.

«Неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил, что на территории посольства Российской Федерации в Кишиневе находится взрывоопасный объект. Зона оцеплена, к месту выехали специализированные службы», — сказала глава службы.

Фетко добавила, что в настоящее время правоохранители устанавливают автора сообщения. Если информация о минировании не подтвердится, ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 197 тысяч рублей), до 240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию СВУ и скрылись. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.

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