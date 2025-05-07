На подлете к Москве перехватили несколько украинских дронов

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили на подлете к Москве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, сейчас на местах падения фрагментов дронов находятся сотрудники экстренных служб.

Чуть позже глава российской столицы заявил о ликвидации еще двух дронов, летевших в сторону Москвы. В своем Telegram-канале Собянин сообщил, что сотрудники экстренных служб выехали на места, где могли рухнуть обломки БПЛА.

Всего ночью и днем 7 мая украинские военные предприняли восемь неудачных попыток атаковать столицу РФ с помощью беспилотников. Первая из них была зафиксирована примерно в 1:33 мск, тогда на подлете к Москве ликвидировали сразу семь дронов.

Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина активными атаками БПЛА на российские регионы лишь демонстрирует свою склонность к террористическим действиям. Он добавил, что сейчас военнослужащие и сотрудники специальных служб принимают все необходимые меры, чтобы празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне прошло в спокойной и мирной обстановке.

Ранее российский депутат рассказал, как отключение мобильной связи поможет в защите от украинских дронов.