Украинского дипломата возмутил «дрейф» Бразилии в сторону РФ

Бразилия продолжает сближаться с РФ, при этом ей нет дела до развития отношений с Украиной. Об этом в ходе интервью для «РБК-Украина» заявил постоянный представитель страны при ООН, бывший посол Киева в Бразилии Андрей Мельник.

По его словам, латиноамериканская республика «семимильными шагами» отдаляется от западных государств и «дрейфует» в сторону Москвы. В том числе об этом свидетельствуют многочисленные встречи президентов РФ и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Дипломат подчеркнул, что в прошлом году лидеры двух стран провели переговоры четыре раза.

«Зато все наши попытки продолжить начатый диалог по линии [украинский лидер Владимир] Зеленский — [Луис Инасиу] Лула [да Силва] оказались тщетными», — отметил он.

В связи с этим Мельник пришел к выводу, что «бразильский поезд» помчался в противоположную от Киева сторону. Как сказал дипломат, вся политическая элита в Бразилии не видит для себя никаких выгод от развития отношений с Украиной.

«Мы не входим в приоритеты ни с точки зрения геополитики, ни с точки зрения экономики и торговли», — резюмировал он.

В марте президент Бразилии подтвердил, что приедет в столицу РФ на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что он примет участие в параде на Красной площади.

Ранее в Бразилии сообщили, что Зеленский несколько раз просил Лулу да Силву о встрече.