Служба госбезопасности Грузии опровергла предупреждения о взрывах ТЦ

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) опровергла информацию об угрозе взрывов в трех крупных торговых центрах Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

«Специальные службы работают по факту очередного ложного сообщения», — заявили в спецслужбе.

СГБ Грузии призвала иностранные дипмиссии уважать работу национальных спецслужб, проявлять осмотрительность при подготовке публичных комментариев и избегать несогласованных заявлений.

Незадолго до этого американское посольство опубликовало предупреждение о возможных террористических угрозах. В сообщении говорится о риске взрывов в трех крупных торговых комплексах грузинской столицы: «Ист пойнт» на окраине Тбилиси, «Галерея Тбилиси» в центре столицы и «Тбилиси мол» на северном въезде в город.

5 мая газета The Wall Street Journal написала, что в европейских странах зафиксировали рост доли несовершеннолетних среди подозреваемых или обвиняемых в преступлениях террористической направленности. По данным издания, за последние месяцы по всему региону были арестованы десятки подростков в возрасте от 14 лет по подозрению в участии в соответствующей деятельности.

Ранее турецкая разведка остановила поставку 1300 заминированных пейджеров в Ливан.