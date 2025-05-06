Турецкая разведка остановила поставку 1300 заминированных пейджеров в Ливан

Турецкие спецслужбы изъяли партию пейджеров со взрывчаткой вскоре после инцидента с массовым подрывом таких же устройств в Ливане в сентябре 2024 года. Об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на Национальную разведывательную организацию Турции (MIT).

Спустя несколько дней после взрывов сотрудники турецкой разведки выявили на таможне аэропорта Стамбула груз, в котором находились 1,3 тысячи пейджеров, а также зарядные устройства. Они были той же модели, что и подорванные в Ливане.

Подозрительный груз отправили на экспертизу, в результате которой выяснилось, что в пейджерах и зарядных устройствах присутствуют вещества, считающиеся взрывчатыми. Эксперты сделали вывод, что их батареи могут нагреваться, провоцируя взрыв, в случае получения интенсивного радиосигнала или соответствующей команды.

В турецкой разведке считают, что взрывчаткой их начинила одна из подставных фирм. В накладной к грузу общим весом 850 кг указывалось, что это «кухонный комбайн». Изъятую технику уничтожили силы безопасности.

27 апреля стало известно об ударе Израиля по складу с ракетами «Хезболлы» в Бейруте. Власти еврейского государства подчеркнули, что они представляли «значительную угрозу» и были «грубым нарушением» договоренностей с Ливаном.

Ранее Нетаньяху привез Трампу пейджер в память об операции против «Хезболлы».