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Стало известно о росте числа подростков, подозреваемых в терроризме в Европе

WSJ: в Европе растет доля несовершеннолетних среди подозреваемых в терроризме
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Shutterstock

Доля несовершеннолетних среди подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений террористической направленности в странах Европы существенно выросла за последние несколько лет. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что властям европейских государств становится все сложнее выслеживать диверсантов и террористов. Причина заключается в том, что ими начали гораздо чаще становиться молодые люди и подростки.

«За последние месяцы по всей Европе были арестованы десятки подростков в возрасте от 14 лет по подозрению в подготовке нападений на музыкальные площадки, торговые центры и религиозные учреждения», — говорится в материале.

Из него следует, что каждый пятый задержанный в Великобритании с 2022 по 2024 год по делам о терактах является несовершеннолетним.

Как выяснили журналисты, подростки в странах Европы нередко вовлекаются в деятельность экстремистских онлайн-сообществ. При этом авторы публикации подчеркнули, что в первую очередь «растущая подростковая угроза для Европы исходит от исламистов».

Ранее в Республике Коми осудили подростков за фейковое минирование школ и торговых центров.

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