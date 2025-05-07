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В Грузии заявили об угрозе взрывов в крупных торговых центрах

Посольство Вашингтона предупредило об угрозе взрывов в трех ТЦ в Тбилиси
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Александр Имедашвили/РИА «Новости»

Посольство США в Грузии заявило об угрозе взрывов в трех крупных торговых центрах (ТЦ) в Тбилиси. Пост с соответствующим содержанием появился на официальном сайте американского дипломатического представительства.

«Имейте в виду, что посольство США узнало об угрозах взрывов в трех торговых центрах в столице Грузии», — говорится в заявлении.

В частности, речь идет о торговых центрах East Point на окраине города и Galleria Tbilisi в центре города. Третий торговый центр, где может детонировать бомба — это Tbilisi, расположенный на северном въезде в грузинскую столицу.

«Региональное отделение безопасности посольства в Тбилиси рекомендовало всем сотрудникам дипломатического представительства избегать этих мест до дальнейшего уведомления», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что посольство США будет сообщать дополнительную информацию по мере ее поступления.

5 мая газета The Wall Street Journal написала, что в европейских странах зафиксировали рост доли несовершеннолетних среди подозреваемых или обвиняемых в преступлениях террористической направленности. По данным издания, за последние месяцы по всему региону были арестованы десятки подростков в возрасте от 14 лет по подозрению в участии в соответствующей деятельности.

Ранее в Республике Крым установили личности подростков, занимавшихся рассылкой сообщений о «минировании» объектов инфраструктуры в регионе.

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