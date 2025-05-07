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В Германии отменили разрешение на въезд для просителей убежища

МВД ФРГ сообщило об отмене разрешения на въезд для просителей убежища
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Global Look Press

В Германии перестало действовать разрешение на въезд для просителей убежища, которое действовало с 2015 года. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на руководителя МВД ФРГ Александера Добриндта.

Кроме того, власти объявили о наращивании числа полицейских, проверяющих ситуацию на границе страны.

6 мая в парламенте Германии проходило голосование за нового канцлера. Среди первоочередных задач новой коалиции Фридрих Мерц называл улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

Мерц был избран на пост канцлера со второй попытки. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов. Удалось ли Мерцу предотвратить политический кризис в стране и как теперь будут выстраиваться отношения между ФРГ и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц допустил, что у работников в ФРГ может сократиться чистый доход.

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