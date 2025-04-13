Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Будущий канцлер допустил, что у работников в ФРГ может сократиться чистый доход

Мерц: у работников в ФРГ может уменьшиться количество выдаваемых на руки денег
close
Thilo Schmuelgen/Reuters

Количество денежных средств, выдаваемых «на руки» немецким работникам, в ближайшие годы может сократиться. Об этом заявил вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет газета Bild.

«Тенденция, к сожалению, именно такова», — сказал Мерц изданию в ответ на вопрос, не сократится ли «чистый» доход многих работников в обозримом будущем.

По словам лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), страхи «не беспочвенны», и задача политики — развеять эти страхи. Нужно добиться того, чтобы к концу срока полномочий нового парламента граждане могли сказать, что они стали жить лучше, чем в его начале, подчеркнул Мерц.

12 апреля он заявил, что новое правительство Германии может начать работу 6 мая. Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц назвал улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

9 апреля ХДС/ХСС заключила коалиционное соглашение с Социал-демократической партией Германии для борьбы с пошлинами. Теперь новый кабинет министров сформирует коалиция двух ранее крупнейших партий, которые пытаются не допустить возвышения «Альтернативы для Германии».

Ранее Мерц прокомментировал экономическую устойчивость России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами