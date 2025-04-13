Будущий канцлер допустил, что у работников в ФРГ может сократиться чистый доход

Мерц: у работников в ФРГ может уменьшиться количество выдаваемых на руки денег

Количество денежных средств, выдаваемых «на руки» немецким работникам, в ближайшие годы может сократиться. Об этом заявил вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет газета Bild.

«Тенденция, к сожалению, именно такова», — сказал Мерц изданию в ответ на вопрос, не сократится ли «чистый» доход многих работников в обозримом будущем.

По словам лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), страхи «не беспочвенны», и задача политики — развеять эти страхи. Нужно добиться того, чтобы к концу срока полномочий нового парламента граждане могли сказать, что они стали жить лучше, чем в его начале, подчеркнул Мерц.

12 апреля он заявил, что новое правительство Германии может начать работу 6 мая. Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц назвал улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

9 апреля ХДС/ХСС заключила коалиционное соглашение с Социал-демократической партией Германии для борьбы с пошлинами. Теперь новый кабинет министров сформирует коалиция двух ранее крупнейших партий, которые пытаются не допустить возвышения «Альтернативы для Германии».

Ранее Мерц прокомментировал экономическую устойчивость России.