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При подрыве автомобиля в Харькове погиб конструктор беспилотников

Украинский конструктор БПЛА Андрей Гуменной умер при подрыве машины в Харькове
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J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

Конструктор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Андрей Гуменной погиб в результате взрыва в городе Харькове на северо-востоке Украины. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на министра обороны страны Рустема Умерова.

По информации журналистов, специалист умер при подрыве автомобиля. Иные подробности о произошедшем пока не поступали.

Известно, что Андрей Гуменной занимал должность главного конструктора авиационного научно-технического объединения «КНК».

5 мая в Киеве в результате взрыва гранаты пострадал мужчина. В местных правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошел ночью в жилом доме на Приречной улице.

Граната детонировала в одной из квартир, из-за чего ранения получил ее 41-летний владелец. Мужчину доставили в больницу, а стражи порядка организовали проверку. В частности, им поручили узнать, как житель украинской столицы заполучил боеприпас.

23 апреля в Подольском районе Киева взорвался автомобиль. Никаких данных о пострадавших не поступало. За день до этого заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов рассказал, что с начала текущего года в стране зафиксировали 84 случая поджога машин военнослужащих.

Ранее на Украине подожгли машину бывшего заместителя главного редактора издания «Страна.ua».

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