В Киеве подожгли автомобиль экс-замглавреда «Страны.ua»

Автомобиль бывшей заместительницы главного редактора украинского издания «Страна.ua» Светланы Крюковой подожгли в Киеве. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В публикации отмечается, что инцидент произошел вечером 13 февраля. Правоохранительные органы считают, что поджог был умышленным. Крюкова подтвердила информацию о произошедшем. Источник издания подчеркнул, что, возможно, злоумышленники знали, чья это машина.

В январе сообщалось, что в Таллине подожгли украинский ресторан Slava Ukraina. Поджог заведения, предположительно, является преступлением на почве ненависти. Из-за чувствительности национального вопроса информация о пожаре не была размещена в полицейской сводке.

Предполагается, что зажигательное вещество было закинуто в окно ресторана через окно ночью. Площадь возгорания составила 83 кв. м. Его потушили. Инцидент произошел на улице Копли, неподалеку от Балтийского вокзала. На втором этаже здания, где расположен ресторан, находится гостиница экономкласса.

Ранее в центре Киева произошла стрельба.