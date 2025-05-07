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Путин заявил о взаимодействии РФ и Венесуэлы сразу в нескольких отраслях

Путин: РФ и Венесуэла взаимодействуют в энергетике, фармацевтике и транспорте

Россия и Венесуэла взаимодействуют в энергетике, фармацевтике и транспорте. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, слова российского лидера передает РИА Новости.

«У нас хорошие перспективные направления взаимодействия, они очевидны. Коллеги наши работают по всем этим направлениям. Это энергетика, это транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, ну, и, конечно, гуманитарные составляющие», — сказал президент РФ.

Во время встречи Путин выразил благодарность Мадуро за визит в Москву на празднование Дня Победы.

До этого Venezolana de Televisión сообщал, что Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в Москву 6 мая с рабочим визитом. Как отмечает телеканал, во время визита политик встретится с российскими официальными лицами и международными лидерами, что поспособствует углублению отношений между странами.

Десять лет назад лидер Венесуэлы уже приезжал в РФ на 9 Мая, когда отмечалось 70-летие Победы. А в октябре прошлого года он прилетал в Казань на саммит БРИКС.

Ранее Мадуро заявил, что советский народ спас человечество от нацизма.

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